شاهد.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى رسميًا

نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى الحالي صورة يرتدى فيها تيشيرت " أحمر " على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " .



ووضع محمود كهربا " قلب " على صورته بعد ساعات قليلة للغاية من صدور أنباء قوية من توقيعه بشكل رسمى للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف .



وكشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار .



وقالت المصادر إن كهربا وصل إلي القاهرة منذ ساعات ووقع للمارد الأحمر .



ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في تعاقده ينص علي دفع 450 ألف دولار للرحيل.

