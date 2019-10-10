مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

خطفت الأنظار مساء يوم الإثنين الفنانة القديرة يسرا بإطلالتها الأنيقة في حضورها حفل GQ Award فى مدينة دبى الإمارتية.





تألقت الفنانة يسرا كعادتها بفستان جذاب باللون الأسود، ويتسم التصميم بصيحة الـ أوف شولدر، إضافة إلى صيحة الكاب المطرز مما زاد من أناقة الفستان، وقد حمل التصميم توقيع علامة dolce and gabbana.





وبلغ سعر فستان يسرا فى حفل GQ Award، 4833 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 79 ألف جنيه.



