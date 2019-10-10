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مرأة

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:21 ص
يسرا
يسرا
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هاجر هانئ
خطفت الأنظار مساء يوم الإثنين الفنانة القديرة يسرا بإطلالتها الأنيقة في حضورها حفل GQ Award فى مدينة دبى الإمارتية.

تألقت الفنانة يسرا كعادتها بفستان جذاب باللون الأسود، ويتسم التصميم بصيحة الـ أوف شولدر، إضافة إلى صيحة الكاب المطرز مما زاد من أناقة الفستان، وقد حمل التصميم توقيع علامة dolce and gabbana.

وبلغ سعر فستان يسرا فى حفل GQ Award، 4833 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 79 ألف جنيه.

أكملت يسرا إطلالتها ببعض المجوهرات الفخامة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الشقراء المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.
مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور
مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور
مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور
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مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

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