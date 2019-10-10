Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلعوا العقد.. مرتضى منصور يتحدى مسئولي الأهلي في صفقة كهربا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:20 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق والمحترف حاليا بنادي افيس البرتغالي، لن ينتقل لـ النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن كهربا لم يوقع أي عقود انتقال لـ النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يتداول ما هو إلا لزعزعة استقرار الزمالك خاصة عقب انتهاء أزمته مع فريق جينيراسيون السنغالي.

وتابع مرتضى منصور، أن السوشيال ميديا تسعى لإثارة الأزمات داخل نادي الزمالك، مشددا على أن كهربا لن يلعب للنادي الأهلي. 

وجه مرتضى منصور رسالة لـ النادي الأهلي "لو في عقد عايز اشوفة"، موضحًا أن كل ما يثار مجرد أحاديث خاطئة وهدفها معروف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور لـ"كهربا" : لو أنتا راجل تعالي الأهلي

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

مرتضى منصور: سأشتري قميص الأهلي لـ كهربا.. ومستعد للرحيل عن الزمالك

مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

اخبار الرياضة.. قرارات مجلس الخطيب النارية.. مرتضى منصور يتوعد جنش.. شرط أوناجم وبن شرقي للاستمرار مع الزمالك

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

حاجة تشرف.. محمد ناصر يتباهى بالعدوان التركي على سوريا

معتز مطر باع وطنه بـ 35 ألف دولار .. كشوف مرتبات مذيعي القنوات الإرهابية في تركيا.. تفاصيل صادمة

بـ فستان أسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة في بانكوك.. شاهد

الأكراد يفجرون دبابة تركية.. فيديو

بوريس جونسون يتطاول على والده.. ورد مفاجئ من الأب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور