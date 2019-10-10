طلعوا العقد.. مرتضى منصور يتحدى مسئولي الأهلي في صفقة كهربا

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق والمحترف حاليا بنادي افيس البرتغالي، لن ينتقل لـ النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.





وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن كهربا لم يوقع أي عقود انتقال لـ النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يتداول ما هو إلا لزعزعة استقرار الزمالك خاصة عقب انتهاء أزمته مع فريق جينيراسيون السنغالي.





وتابع مرتضى منصور، أن السوشيال ميديا تسعى لإثارة الأزمات داخل نادي الزمالك، مشددا على أن كهربا لن يلعب للنادي الأهلي.





وجه مرتضى منصور رسالة لـ النادي الأهلي "لو في عقد عايز اشوفة"، موضحًا أن كل ما يثار مجرد أحاديث خاطئة وهدفها معروف.



