شركة أبل تحظر تطبيقا إخباريا في الصين بسبب تغطية احتجاجات هونج كونج

أزالت شركة أبل التطبيق الإخباري المحمول «كوارتز» من النسخة الصينية لـ "المتجر"، بعد تلقي عدة شكاوى من الحكومة الصينية، بسبب التغطية المستمرة لمواضيع عن احتجاجات هونج كونج، وتقول الشركة بأن موقعها الإلكتروني كاملًا قد تم حظر الوصول إليه أيضًا في الصين القارية.





في بيان له قال «زاك كوارتز» الرئيس التنفيذي للشركة، والذي تولى منصب الرئيس التنفيذي قبل يومين فقط لموقع ذا فيرج "إننا نكره هذا النوع من الرقابة الحكومية على الإنترنت، ولدينا تغطية كبيرة حول كيفية التغلب على مثل هذا الحظر في جميع أنحاء العالم.





فقد استقبلت الشركة ملحوظة من شركة Apple على الأخبار تقول "يتضمن محتوى غير قانوني في الصين"، يشير البيان إلى تغطية المنشورات لشبكات VPN، والتي يمكن استخدامها لتجاوز القيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء معينة من الإنترنت في البر الرئيسي للصين، حيث ترتبط الكوارتز أيضًا بتغطيتها لاحتجاجات هونغ كونغ.



