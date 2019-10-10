Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شركة أبل تحظر تطبيقا إخباريا في الصين بسبب تغطية احتجاجات هونج كونج

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
Advertisements
عزة عاطف
أزالت شركة أبل التطبيق الإخباري المحمول «كوارتز» من النسخة الصينية لـ "المتجر"، بعد تلقي عدة شكاوى من الحكومة الصينية، بسبب التغطية المستمرة لمواضيع عن احتجاجات هونج كونج، وتقول الشركة بأن موقعها الإلكتروني كاملًا قد تم حظر الوصول إليه أيضًا في الصين القارية.

في بيان له قال «زاك كوارتز» الرئيس التنفيذي للشركة، والذي تولى منصب الرئيس التنفيذي قبل يومين فقط لموقع ذا فيرج "إننا نكره هذا النوع من الرقابة الحكومية على الإنترنت، ولدينا تغطية كبيرة حول كيفية التغلب على مثل هذا الحظر في جميع أنحاء العالم.

فقد استقبلت الشركة ملحوظة من شركة Apple على الأخبار تقول "يتضمن محتوى غير قانوني في الصين"، يشير البيان إلى تغطية المنشورات لشبكات VPN، والتي يمكن استخدامها لتجاوز القيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء معينة من الإنترنت في البر الرئيسي للصين، حيث ترتبط الكوارتز أيضًا بتغطيتها لاحتجاجات هونغ كونغ.

إن المصالح التجارية العميقة للشركة في الصين، والتي تشمل غالبية سلسلة الإمداد بالالكترونيات الاستهلاكية، تعني أنه في جميع الحالات تقريبًا، تلتزم بسياسات الرقابة في البلاد وردود أفعالها الحساسة تجاه أي وجميع انتقادات الحكومة الصينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تحشد قواتها قرب حدود هونج كونج

الصين تشعل خلافات سياسية في هونج كونج عبر تويتر

تعليق حركة القطارات المؤدية لـ مطار هونج كونج

شاهد.. متظاهرون يحاولون قطع الطريق عن مطار هونج كونج الدولي

المحتجون بـ هونج كونج يطالبون ترامب بدعمهم

انذار أحمر.. إخلاء فوري للموظفين من برلمان هونج كونج

ترشيحاتنا

ستاد القاهرة والجماهير.. مرتضى منصور يخاطب الأمن قبل لقاء جينيراسيون

أخبار نادي الزمالك اليوم 9-10-2019.. صدمة أحمد مرتضى منصور من القرعة.. وفرمان من ميشتو

هل ينتهي النكاح بين الزوجين بطول فترة غياب الرجل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

اخبار الفن.. شائعة وفاة رامز جلال.. ممثلة كويتية مهددة بالإعدام في السعودية.. وفنانة تتزوج من مُسن

الوطنية لمكافحة المنشطات: لاعبو كرة القدم يتناولون الترامادول

حب من أول نظرة.. فنانة شهيرة تتزوج من رجل يكبرها بـ 48 سنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة