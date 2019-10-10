أحمد مرتضى: ميتشو لن يرحل ومباراة القمة بلا مقاييس

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن موقف مجلس الإدارة من الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول خاصة عقب التعادل أمام فريق اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدف لكل فريق.



وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن ميتشو مدرب مميز ويمتلك سيرة ذاتية رائعة ولكنه مازال في مرحلة دراسة الفريق واللاعبين.



وأضاف أن ميتشو مستمر مع الفريق ولن يرحل ومن المستحيل رحيل مدرب عقب التعادل أو هزيمة مباراة واحده مشددا أن ميتشو مازال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق.



اما عن مباراة الاهلي المقبلة فأكد أنها مباراة بلا مقاييس ومن الصعب تحديد من الفائز بها مشددا أن وقت مباراة السوبر المصري الجميع توقع فوز الزمالك بنتيجة مبهرة وهو ما لم يحدث وتابع أن مباراة القمة دائما ما تكون لها متعتها الخاصة.