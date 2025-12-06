معايير دقيقة.. القومي للمرأة يكشف تفاصيل مبادرة ملهمات عربيات

أكدت الدكتورة سوزان القليني، رئيس مبادرة «ملهمات عربيات» وعضو المجلس القومي للمرأة، أن الإلهام ليس صدفة وإنما يبدأ من إيمان الإنسان بنفسه ثم إيمان الدولة بأبنائها وبناتها، قائلة: «كل امرأة عربية تستطيع أن تكون مؤثرة، فقط عليها أن تكتشف ذاتها وقدراتها وإمكاناتها»، موضحة أن فكرة المبادرة تقوم على إبراز نموذج القدوة الذي يحتذي به الجيل الجديد عبر التعلم بالمحاكاة.

وأوضحت القليني، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن المبادرة لا تقتصر على عرض قصص ملهمات، بل تشمل نشاطًا عمليًا مهمًا عبر إدخال مفهوم ريادة الأعمال للفتيات من سن المدرسة الثانوية، ليبدأن التفكير في مشروعات صغيرة تنمو بمرور الوقت، مضيفة: «كل ده بيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصاديات المنطقة العربية»، باعتبار أن كل مشروع جديد يخلق فرص عمل ويقدم نموذجًا ملهمًا للمجتمع.

وأكدت «القليني» أن اختيار السيدات يتم وفق «معايير دقيقة جدًا وحاكمة»، موضحة أن الملهمة يجب أن تكون شخصية إيجابية مؤثرة وقدمت عملاً ملموسًا أحدث أثرًا إيجابيًا في مجتمعها، قائلة إن المبادرة تساعد السيدات على اختيار مجال يناسب قدراتهن، ثم تمنحهن مفاتيح النجاح من تدريب وتسويق وفتح أسواق جديدة داخل وخارج المنطقة العربية.