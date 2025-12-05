دمياط تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية

هنأ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فريق مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق، وفريق هيئة التأمين الصحى بدمياط بقيادة الدكتورة رشا مصلح ، لحصول دمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الزيارة الدورية لمبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية، وحصولها أيضًا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الزيارة الأولى للمبادرة.

وعلى هذا الصعيد، أشاد المحافظ بهذا الانجاز وأكد أنه يعكس كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة دمياط ، ووعي المرأة الدمياطية وحرصها على صحتها ومستقبلها.

كما أشار إلى أن هذا الإنجاز نتاج التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة وخطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة .

الجدير بالذكر أن هذا العمل جاء بالتعاون بين مديرية الصحة بدمياط من خلال ٦٨ مركزا بالريف ومعهد الأورام والتأمين الصحى بقيادة الدكتورة رشا مصلح من خلال عيادتي الأمل وكفر سعد.