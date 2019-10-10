شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرتي تفاهم مع كبرى الشركات الروسية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجالات صناعية متعددة.





كما شهد المهندس وزير التجارة والصناعة ونظيره الروسي" دينيس مانتروف" و"رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع مذكرتين للتفاهم بين الهيئة وشركتي "أزموت Azimut وألمز Almaz " الروسيتين .





يأتي توقيع مذكرات التفاهم ,في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.





في هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة مساندة الحكومة لمجهودات الهيئة العربية للتصنيع , لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات العالمية ,وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وايضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة .





وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف تعظيم الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة والتي تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج بهدف تلبية احتياجات الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية ومعدلات التصدير.





من جانبه قال" رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن أهمية تعزيز التعاون مع دولة روسيا، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والمُمتدة منذ زمن طويل ,موضحا أننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة المجالات التي تعمل فيها الهيئة وسيكون هناك قنوات إتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا .





وفي إطار توقيع المذكرتين ,أشار "التراس" أن مجالات التعاون مع شركة أزموت Azimut تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية ,بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وأعمال البنية التحتية للمطارات المدنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.





ويتضمن التعاون مع شركة ألمز Almaz الإتفاق علي إنشاء مركز فني تقني لخدمات المراقبة و الملاحة الجوية في مصر ,وأكد "التراس" أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا .





وأضاف أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة والأمان وبأحجام وأشكال متعددة,كما يمكن تطويعها لتلبية إحتياجات المستخدم ,مشيرا لأهمية الإستفادة من الخبرات الروسية المتميزة في هذا المجال والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة وسد إحتياجات الطلب المتزايد محليا والتوسع مستقبلا في إفريقيا والدول العربية.



