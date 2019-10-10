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رياضة

القناة يواجه الإنتاج الحربى وديا ..اليوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
القناة - ارشيفية
القناة - ارشيفية
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عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي القناة منافسه الإنتاج الحربي اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، استعدادا لدوري القسم الثاني.

ويخوض الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، المباراة بهدف الاستعداد لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الدولية.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفني للقناة لتجهيز لاعبيه والصفقات الجديدة قبل انطلاق الموسم بهدف الصعود للدوري الممتاز.
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