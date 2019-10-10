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منوعات

دعوى أمريكية ضد منتجي آيس كريم لا يحتوي على بذور الفانيليا الأصلية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
رفع مواطنان أمريكيان دعوى قضائية ضد سلسلة محلات "سوبر ماركت" أمريكية شهيرة لما وصفاه بأنه "احتيال غذائي" لبيع المثلجات "آيس كريم الفانيليا" دون المكون الفعلي في المنتج من بذور الفانيليا.

وذكرت قناة (سي بي أس) التليفزيونية الأمريكية، أن المستهلكين وهما كوينزي ستيل من بنسلفانيا وجيمي أريولا من برونكس في نيويورك، قالا في عريضة الدعوى إن سلسلة السوبر الماركت حاولت تضليلهما للاعتقاد بأن الآيس كريم يحتوي على الفانيليا الحقيقية، مع أنها استخدمت "نكهة الفانيليا الطبيعية " بدلا من مستخلص الفانيليا في بعض منتجاتها من الآيس كريم بأسعار مميزة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن "النكهة الطبيعية" تعني أن المنتجات تحتوي على نكهة غير مشتقة من حبوب الفانيليا، مؤكدين أن العلامات التجارية المتنافسة تستخرج الفانيليا من بذور الفانيليا وتستخدمها في مكونات منتجاتها.

وشككت سلسلة المتاجر الكبرى، ومقرها نيويورك وتدير 99 متجرا في سبع ولايات أمريكية، في فكرة أن الآيس كريم الخاص بها يتعارض مع اللوائح أو معايير الصناعة.
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