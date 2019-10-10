إدانة مصر للعدوان التركي على الأراضي السورية يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس السيسى يبحث مع نظيره العراقى تطورات الازمة السورية هاتفيًا
المصرى اليوم
مصر تدين العدوان التركى على الأراضى السورية: اعتداء صارخ على دولة عربية
الأهرام
رئيس الوزراء الفلسطينى: مرحلة غير مسبوقة فى العلاقات مع مصر
مبتدأ
اليوم..رئيس الوزراء يطلق البوابة الإليكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية
اليوم السابع
اليوم..مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس السيسى يبحث مع نظيره العراقى تطورات الازمة السورية هاتفيًا
المصرى اليوم
مصر تدين العدوان التركى على الأراضى السورية: اعتداء صارخ على دولة عربية
الأهرام
رئيس الوزراء الفلسطينى: مرحلة غير مسبوقة فى العلاقات مع مصر
مبتدأ
اليوم..رئيس الوزراء يطلق البوابة الإليكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية
اليوم السابع
اليوم..مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك