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إدانة مصر للعدوان التركي على الأراضي السورية يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد

الرئيس السيسى يبحث مع نظيره العراقى تطورات الازمة السورية هاتفيًا

المصرى اليوم

مصر تدين العدوان التركى على الأراضى السورية: اعتداء صارخ على دولة عربية

الأهرام

رئيس الوزراء الفلسطينى: مرحلة غير مسبوقة فى العلاقات مع مصر

مبتدأ

اليوم..رئيس الوزراء يطلق البوابة الإليكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية

اليوم السابع

اليوم..مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك



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