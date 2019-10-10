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ثقافة

بعد قليل.. أكاديمية السويد تعلن عن الفائزين بجائزة نوبل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
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جمال عاشور
تعلن الأكاديمية السويدية بعد قليل، الفائزين بجائزة نوبل للآداب لعامى 2018 و2019 .

يشار إلى أنه خلال العام الماضى تم تعليق جائزة نوبل فى الأدب لعام 2018، بعد فضيحة جنسية هزت الأكاديمية السويدية، لذا تخطط لمنح الجائزة مرتين هذا العام.

وكان هناك 194 مرشحا للجائزة فى 2018، بينما تلقت الأكاديمية 189 مقترحا لعام 2019، كما أن الأكاديمية لا تنشر قائمة المرشحين، كما تجعل المداولات سرية وذلك منذ 50 عاما.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).
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