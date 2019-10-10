Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فردوس عبد الحميد تصف زوجها محمد فاضل بالندل.. اعرف التفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:39 م
فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل
Advertisements
أحمد إبراهيم - شيري نبيل
داعبت الفنانة فردوس عبد الحميد، زوجها المخرج محمد فاضل، خلال ندوته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى، واصفة شخصيته بـ"الأناني والندل".

وقالت فردوس عبد الحميد: "كان ندلا معي بعد أن استبعدني من بطولة فيلم حب في الزنزانة، وإن كنت لم أغضب بعد علمى أن الفنانة سعاد حسني هي التي ستقوم بالبطولة".

وأضافت فردوس: "محمد فاضل أناني أيضا في أعماله ويبدي مصلحة العمل على أي اعتبارات شخصية، وليس صحيحا ما يتردد ويقال بأنه يحرص على مشاركتي في أعماله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد فاضل يكشف سر استبعاد أحمد زكي وفردوس عبد الحميد من حب في الزنزانة

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تسبب الضعف الجنسى

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

بعد قبوله التحدي.. شاهد رسالة البطلة هنا جودة لـ محمد صلاح

شاب يوقف سيارة زفاف حبيبته ويتوسل أن تعود إليه.. وهذا رد فعلها

حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب