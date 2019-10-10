فردوس عبد الحميد تصف زوجها محمد فاضل بالندل.. اعرف التفاصيل

داعبت الفنانة فردوس عبد الحميد، زوجها المخرج محمد فاضل، خلال ندوته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى، واصفة شخصيته بـ"الأناني والندل".



وقالت فردوس عبد الحميد: "كان ندلا معي بعد أن استبعدني من بطولة فيلم حب في الزنزانة، وإن كنت لم أغضب بعد علمى أن الفنانة سعاد حسني هي التي ستقوم بالبطولة".



وأضافت فردوس: "محمد فاضل أناني أيضا في أعماله ويبدي مصلحة العمل على أي اعتبارات شخصية، وليس صحيحا ما يتردد ويقال بأنه يحرص على مشاركتي في أعماله".