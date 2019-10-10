Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الصحفيين ترحب بالإفراج عن 3 أعضاء

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:49 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن ترحيبه الكبير ومجلس النقابة بالإفراج قبل يومين عن عضو النقابة إبراهيم الدراوي بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته، والإفراج اليوم عن عضو النقابة ناصر عبدالحفيظ بعد إخلاء النيابة سبيله، والزميلة المتدربة إنجي عبدالوهاب بعد قرار النيابة إخلاء سبيلها.

وأوضح النقيب أن هذه الإفراجات تأتي كثمرة إيجابية ضمن الحوار الجاد والجهد البناء الدائرين بلا توقف بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا بهدف الإفراج السريع عنهم.

وأكد رشوان على تصميمه ومجلس النقابة على استمرار هذين الحوار والجهد حتى يتحقق الهدف المنشود ويتم الإفراج عن الزملاء.
Advertisements

ترشيحاتنا

ضحية الغدر.. طالب يقتل زميله بسبب فتاة

توقف عن تناولها فورا.. 3 أطعمة تسبب الضعف الجنسى

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

في عيد ميلاده الـ 58.. قصة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

قرار مفاجئ لـ حسام البدري عن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا.. تعرف عليه

حكم الشك في خروج البول بعد الطهارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب