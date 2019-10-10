اليابان تمطر شباك منغوليا 6 - 0 في تصفيات آسيا لكأس العالم

نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز علي فريق مونغوليا بنتيجة 6 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002 ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .



وجاءت أهداف اليابان عن طريق كلا من : تاكومي مينامينو ، مايا يوشيدا ، يوتو ناغاتومو ، كينسوكي ناغاي ، واتارو إيندو ، دايتشي كامادا .



وبهذه النتيجة تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بينما توقف مانغوليا عند المركز الثالث برصيد 3 نقاط .