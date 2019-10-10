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رياضة

اليابان تمطر شباك منغوليا 6 - 0 في تصفيات آسيا لكأس العالم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:00 م
اليابان
اليابان
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عبدالله هشام
نجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز علي فريق مونغوليا بنتيجة 6 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سايتاما 2002 ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وجاءت أهداف اليابان عن طريق كلا من : تاكومي مينامينو ، مايا يوشيدا ، يوتو ناغاتومو ، كينسوكي ناغاي ، واتارو إيندو ، دايتشي كامادا .

وبهذه النتيجة تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بينما توقف مانغوليا عند المركز الثالث برصيد 3 نقاط .
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