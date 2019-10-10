اخبار الفن.. مفاجأة من تركي آل الشيخ.. موقف أصالة بعد هجوم مرتضى منصور.. وفردوس عبد الحميد تهاجم زوجها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:أعلنت عدد من المواقع الإخبارية التونسية، من بينها «radiomed»، عن وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر يناهز الـ47 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.نشر الفنان محمد إمام تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، معلنًا عن تحضيره لفيلم جديد، يؤرخ حياة أسطورة الصاعقة المصرية، الشهيد إبراهيم الرفاعي.تفاجأت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بإحدى المتابعات لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، توجه لها تساؤلًا حول عمليات التجميل التي خضعت لها، وبالتحديد حقن الشفتين بـ الفيلر، الذي يكبر حجمها نسبيًا.داعبت الفنانة فردوس عبد الحميد، زوجها المخرج محمد فاضل، خلال ندوته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى، واصفة شخصيته بـ"الأناني والندل".اختارت النجمة السورية أصالة نصري، ان ترد على التصريحات المسيئة لها الصادرة من المستشار مرتضى منصور (رئيس نادي الزمالك)، التي أدلى بها مؤخرًا، بالتجاهل والتزمت الصمت على الرغم من تفاعلها على السوشيال ميديا بعد الإساءة لها.أعلن تركى آل الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية، إطلاق الفنان المصرى عمرو مصطفى لألبوم جديد معه اليوم.داعبت الفنانة رجاء الجداوي الفنانة نبيلة عبيد وقالت إنها سبب زواجها من حسن مختار، ولولاها لكانت عانسا حتى الآن.كشف المهندس أسامة الشيخ عن موقف شخصي مع الفنانة نبيلة عبيد، وذلك خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الجاري.نشرت الفنانة التونسية لطيفة، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت من خلالها تفاصيل دفن المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي وافته المنية صباح اليوم بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.