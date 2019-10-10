رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

داعبت الفنانة رجاء الجداوي الفنانة نبيلة عبيد وقالت إنها سبب زواجها من حسن مختار، ولولاها لكانت عانسا حتى الآن.



وقالت رجاء الجداوي خلال ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط: "إن نبيلة عبيد كانت سببا في زواجي من حسن مختار، وذلك بعد أن اعتذرت عن أحد العروض المسرحية.. وتقرر الاستعانة بي في دور نبيلة عبيد.. وكان ذلك بداية معرفتي بحسن مختار".



يذكر أنه تم تكريم الفنانة نبيلة عبيد والتي تحمل اسمها أيضا وكرم أيضا الفنان محمود قابيل والمخرج محمد فاضل.