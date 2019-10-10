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رياضة

لهذا السبب.. ميتشو يصعد لاعب وسط 2001

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:16 م
ميتشو المدير الفني
ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر الصربي ميشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تصعيد عبد الرحمن عماد سلامه لاعب وسط فريق مواليد ٢٠٠١ بالقلعة البيضاء.

ويرغب ميتشو فى تعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق المنضم للمنتخب بالإضافة لإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاعبي الوسط المصابين.

وكان ميتشو قام بالأمس بتصعيد كل من أحمد عيد وحسام اشرف وحسام عبدالمجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد ٢٠٠١ والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد ٢٠٠٠ ومحمد طارق ٢٠٠٢ ويحيي مفتاح وحسين فيصل مواليد ٩٩.
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