دولة أوروبية تعلق بيع الأسلحة إلى تركيا

أعلنت النرويج، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعليق تصدير أي شحنات أسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب العدوان على الأراضي السورية.



وكانت مسؤولة مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم الخميس جددت الدعوة لفرض منطقة حظر طيران بعد الهجوم التركي في المنطقة.



وقالت سينام محمد المسؤولة بمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في تصريح للصحفيين "نطلب منطقة حظر طيران فوق المنطقة. على الأقل لن يكون لدينا ضحايا من المدنيين حينها".



جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية "نبع السلام" على الأراضي السورية.