Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلق بيع الأسلحة إلى تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:42 م
دولة أوروبية تعلق
دولة أوروبية تعلق بيع الأسلحة إلى تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت النرويج، عضو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعليق تصدير أي شحنات أسلحة إلى تركيا، وذلك بسبب العدوان على الأراضي السورية.

وكانت مسؤولة مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا اليوم الخميس جددت الدعوة لفرض منطقة حظر طيران بعد الهجوم التركي في المنطقة.

وقالت سينام محمد المسؤولة بمجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في تصريح للصحفيين "نطلب منطقة حظر طيران فوق المنطقة. على الأقل لن يكون لدينا ضحايا من المدنيين حينها".

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية "نبع السلام" على الأراضي السورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

فرار مئات السوريين من العدوان التركي خلال 30 دقيقة.. فيديو

أول رد فعل من حلف الناتو بشأن العدوان التركي على أكراد سوريا

فوبيا الإدارة الذاتية.. الأسباب الحقيقية لعمليات تركيا العسكرية ضد شرق الفرات

قوات كردية تصد محاولات تركية للتوغل شمال سوريا

سنضرب تركيا بكل قوة.. ترامب يكشر عن أنيابة ويصعد تهديده لـ أنقرة

ترشيحاتنا

أول تعليق من فايلر مدرب الأهلي علي قرعة دوري ابطال افريقيا

دولة أوروبية تعلق بيع الأسلحة إلى تركيا

موقف محرج على الهواء لمذيعة بعد اقتحام طفلها الاستوديو.. شاهد

رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان

4 نجوم من الأهلي يغيبون عن حفل تسليم درع الدوري المصري اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان