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مرأة

غير مكلفة وسهلة.. طريقة عمل ساندوتشات السجق الاسكندراني

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:28 م
السجق الإسكندراني
السجق الإسكندراني
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ريهام قدري
اذا كنت من محبي التغيير على السفرة وتحاولين تقديم اكلات بسيطة وغير مكلفة يمكنك ان تتعلمي طريقة السجق الاسكندراني باحترافية
المقادير

1 كيلو سجق ، حلقات
3 ثمرة بصل مقطعة
5 ثمرة فلفل ألوان
4 ثمرة طماطم
1 قرن فلفل حار
ملح
فلفل اسود مطحون

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة ضعي زيت يسخن.
ضعي حلقات السجق في الزيت الساخن وقلبي برفق حتى يتحمر.
تبلي السجق بالملح والفلفل ثم ضعي الفلفل الحار و الفلفل الألوان و قلبي.
اضيفي البصل والطماطم الى السجق و قلبي ثم اخفضي درجة الحرارة و اتركيه حتى ينضج.
يمكنك اضافة القليل من الماء الى السجق حتى لا يحترق.
قدمي السجق الإسكندراني بالفلفل الحار مع المكرونة بالجبن و الزيتون.
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