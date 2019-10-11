كارثة.. تنظيف الملابس في الدراي كلين يسبب 3 أمراض

يلجأ الكثير لتنظيف الملابس بالطريقة الجافة إذا لزم الأمر، فبعض البقع أو الملابس تحتاج إلى التنظيف الجاف دون تعريضها للماء أو مسحوق الغسيل، وهي طريقة تحافظ على الملابس ، وعادة ما يقوم الشباب وخاصة الذين يعيشون وحدهم، بإرسال ملابسهم إلى المغسلة ويطلبون تنظيفها بـ الدراي كلين أي التنظيف الجاف .



لكن المفاجأة أن تنظيف الملابس بالطريقة الجافة أمر في غاية الخطورة ويسبب أمراض كارثية، وذلك بحسب موقع bestlifeonline الذي حذر من اللجوء لاستخدام الدراي كلين وتنظيف الملابس بالمواد الجافة دون تعريضها للماء .



واتضح أن استخدام التنظيف الجاف ليس بديلًا أكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر بتنظيف ملابسك، لكن كشفت تقارير من وكالة حماية البيئة أن التنظيف الجاف تستخدم فيه مواد بيركلور إيثيلين أو "بيرك" ، وهي مادة كيميائية تستخدمها غالبية الأماكن المخصصة لغسل الملابس بالطريقة الجافة ، وهذه المادة يمكن أن تسبب سرطان الدم ، وكذلك سرطان الكبد والكلى.



لذلك من الأفضل البحث عن مغسلة لا تستخدم مواد كيميائية ضارة ، أو ترك فكرة التنظيف الجاف تمامًا.



