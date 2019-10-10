Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حادث مروري مروع بالسعودية.. مصرع فتاة وإصابة شقيقها.. اعرف التفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:31 م
حادث بالسعودية
حادث بالسعودية
Advertisements
سعيد العربي
لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شقيقها بكدمات بالغة؛ إثر تعرضهما لحادث مروري بمنطقة الباحة.

وبحسب «عاجل» أن السيارة التي كانت تقل الشقيقين اصطدمت بعمود إنارة، عقب خروجهما من المدرسة؛ ما أدى إلى احتجاز الفتاة فترة طويلة داخل السيارة، حتى أخرجت منها متوفاة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي بالهلال الأحمر في منطقة الباحة، أن غرفة العمليات تلقت على الرقم الموحد (997) بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بعمود إنارة في تمام الساعة 13:41، بموقع بلجرشي، طلوع بني هلال باتجاه الحميد.

وأشار الزهراني إلى أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث، وقد تبين أن الحالتين إحداهما كانت إصابتها خطيرة، وتم التعامل معها من قبل الفرقة الإسعافية، ونقلت عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، والحالة الأخرى نقلت عن طريق إسعاف الصحة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص فى اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بـ بلبيس -العاشر من رمضان

الهلال الأحمر السعودي يخصص 38 فرقة إسعافية ودراجات نارية لخدمة الحجاج

إصابة 31 شخصا في حادث سير بالسعودية

ترشيحاتنا

عيد ميلاد الهضبة.. محمود العسيلي يسخر من نفسه بسبب صورة مع عمرو دياب

احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي أقوى خط دفاع.. والشناوي ملك الكلين شيت

الشركة الروسية المنفذة لـ مفاعل الضبعة تكشف موعد تشغيل المحطة

نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة مساء الجمعة

عزاء طلعت زكريا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد وسليمان عيد يشاركون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد