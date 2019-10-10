جثة مذبوحة تثير الذعر ببرج رشيد في البحيرة

يكثف رجال مباحث البحيرة جهودهم لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بالعقد الرابع من العمر، عثر عليها مذبوحة أمام منزلها ببرج رشيد وتم نقل الجثة لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بالعثور على جثة "ذوات.ع.ع" 40 عامًا، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ، ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة وغارقة في دمائها.



وانتقلت وبالانتقال والفحص ومعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية، وجروح قطعية بباطن اليد اليمنى واشتباه قطع بالأوتار.



ووجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها وضبط مرتكبيها.



وجار المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.