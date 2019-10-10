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أخبار العالم

سيطر على مساحات تساوي المملكة المتحدة.. الناتو يحذر من عودة داعش مجددا بسبب تركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:00 م
حلف الناتو
حلف الناتو
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شيماء مصطفى
دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، الدول الأعضاء في الحلف ومن بينهم تركيا، إلى رص الصفوف ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقًا لصحيفة "إيلاف"، قال ستولتنبرج خلال زيارة لـ أثينا "علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم داعش".

وأشار إلى أن الناتو أحرز تقدما هائلا في المعرضة ضد داعش، مضيفا: "منذ وقت غير بعيد، كان التنظيم يسيطر على مساحات تساوي المملكة المتحدة، مع ثمانية ملايين شخص".

وطالب "ستولتنبرج" بضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات"، مجددا دعوته لتركيا إلى "ضبط النفس"، وعدم التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية.

وحذر ستولتنبرج من أن عناصر التنظيم الإرهابي "لا يزالون موجودين على الأرض، في العراق، وسوريا، وافغانستان".

جدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش.

وبدأت تركيا الهجوم أمس الأربعاء على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.

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