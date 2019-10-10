Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:50 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

خبير لوائح يصدم مرتضى منصور بشأن انتقال كهربا إلى الأهلي في يناير

- صدم الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته بعدم قدرة النادي الأهلى على التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض المنتقل عقب فسخ عقده من طرف واحد لنادي أفيس البرتغالى.

محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه

- أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة

- تحرك مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للرد على مسؤولي النادي الأهلي عقب تردد بعض الأخبار عن التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيش البرتغالي الحالي لمدة أربعة مواسم.

إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري

- نجحت إدارة الأهلي في تحصين لاعب وسط فريق 2001 شادي رضوان وعمل عقد احتراف له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة.. صدمة لـ أزارو مع الاهلي.. مفاجأة فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر.. الشياطين الحمر سادس العالم

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

الأهلي يقترب ومرتضى يحذر.. كهربا يشعل موسم التعاقدات مبكرا

خبير لوائح يصدم مرتضى منصور بشأن انتقال كهربا إلى الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة.. والجمهور: هو انت بجد.. شاهد

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

مرتضى منصور ينضم لقائمة مهاجمى أصالة.. تفاصيل

إنذار بالترحيل.. بريطانيا توجه إنذارا للأوروبيين المقيمين على أراضيها

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا