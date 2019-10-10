اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
خبير لوائح يصدم مرتضى منصور بشأن انتقال كهربا إلى الأهلي في يناير
- صدم الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته بعدم قدرة النادي الأهلى على التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض المنتقل عقب فسخ عقده من طرف واحد لنادي أفيس البرتغالى.
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
- أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.
شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة
- تحرك مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للرد على مسؤولي النادي الأهلي عقب تردد بعض الأخبار عن التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيش البرتغالي الحالي لمدة أربعة مواسم.
إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري
- نجحت إدارة الأهلي في تحصين لاعب وسط فريق 2001 شادي رضوان وعمل عقد احتراف له.
خبير لوائح يصدم مرتضى منصور بشأن انتقال كهربا إلى الأهلي في يناير
- صدم الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته بعدم قدرة النادي الأهلى على التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض المنتقل عقب فسخ عقده من طرف واحد لنادي أفيس البرتغالى.
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
- أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.
شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة
- تحرك مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للرد على مسؤولي النادي الأهلي عقب تردد بعض الأخبار عن التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيش البرتغالي الحالي لمدة أربعة مواسم.
إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري
- نجحت إدارة الأهلي في تحصين لاعب وسط فريق 2001 شادي رضوان وعمل عقد احتراف له.