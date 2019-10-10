اخبار الرياضة اليوم.. خبير لوائح يصدم مرتضى بخصوص كهربا.. والزمالك يفاوض صالح جمعة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- صدم الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن تصريحاته بعدم قدرة النادي الأهلى على التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض المنتقل عقب فسخ عقده من طرف واحد لنادي أفيس البرتغالى.- أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.- تحرك مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للرد على مسؤولي النادي الأهلي عقب تردد بعض الأخبار عن التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيش البرتغالي الحالي لمدة أربعة مواسم.- نجحت إدارة الأهلي في تحصين لاعب وسط فريق 2001 شادي رضوان وعمل عقد احتراف له.