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رياضة

محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:38 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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أحمد هاني
أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن "كيان" النادي لا يستطيع أن يهدمه أحد، وذلك خلال حفل تسليم درع الدوري بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وتابع محمود الخطيب خلال كلمته قائلا: "اسمحوا لي أن أشكر الأستاذ عمرو الجنايني ووزير الشباب، حيث يتماشى الاحتفال مع شعار الحفل وهو "الأهلي لا يعرف المستحيل" الموسم كان صعبا جدًا لعدم حضور الجمهور وتأجيل المباريات".

وأضاف: "الرياضة منافسة هناك من يحاول يفشل الأهلي وهما، كيف يجعل الأهلي فاشلًا أكثر من اهتمامهم بنجاحهم".

وتابع: "رموز الأهلي تعرضت للتطاول والأهلي يستطيع الحصول على حقوقه وإذا تدني بهذا المستوى يعرف كيف يأخذ حقه ونحن متمسكين بالقانون وتفعيل قوانين لوائح اتحاد الكرة".

وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور كافة رموز القلعة الحمراء.
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه
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