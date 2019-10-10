لأول مرة.. أحمد عز يحكى تجربته بـ فيلم الممر.. شاهد

أكد الفنان أحمد عز، أن تنفيذ الأعمال الحربية كفيلم الممر، ليست عملية سهلة وتحتاج إلى مجهود كبير لتظهر بالشكل المطلوب.



وأضاف عز خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناة "Dmc"، أن المكسب الأدبي والمعنوي للممر أهم بكثير من المكسب المادي الذي حققه، مؤكدًا أن نوعية هذه الأفلام تعيش في التاريخ.



ولفت أحمد عز إلى أن النجاح الذي حققه فيلم الممر هو عدم شعور المشاهد بوجود الجرافيكس، متوجهًا بالشكر والتقدير لجميع العاملين خلف الكاميرا باعتبارهم السبب وراء هذا النجاح.



وفيما يتعلق بآخر أعماله، قال بأنه ينتهي حاليًا من فيلم "يونس"، كما أنه يعمل على التجهيز لفيلم "كيرة والجن"، بالتعاون مع المخرج مروان حامد والفنان كريم عبد العزيز، مضيفًا: «أنا من جمهور كريم بحبه وبحترمه جدًا اشتغلنا سوا إعلانات وهو من الناس الحلوة في اللوكيشن".



يُشار إلى أن فيلم "الممر" فيلم دراما حربي مصري من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.