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فن

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة.. والجمهور: هو انت بجد.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:48 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت على الصورة قائلة: "القهوة هي قمة صمودك عندما يعتقد الآخرون أنك سقطت".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

ياقمر - بحبك جدا - هو انت بجد

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".
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