رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة.. والجمهور: هو انت بجد.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت على الصورة قائلة: "القهوة هي قمة صمودك عندما يعتقد الآخرون أنك سقطت".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:



ياقمر - بحبك جدا - هو انت بجد



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".