لتنمية مهارات الشباب.. افتتاح أولمبياد المناطق الحدودية بأسوان بمشاركة 3500 شاب

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة حفل إنطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية والتى تستضيفها ملاعب نادى أسوان الرياضى فى الفترة من (١٠ أكتوبر الحالى وحتى ١٥ نوفمبر القادم) بمشاركة 3 آلاف و500 شاب وفتاة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية وطلاب المدارس والجامعة على مستوى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.



حضر الاحتفال مصطفى إبراهيم وحاتم محمد ممثلو وزارة الشباب والرياضة واللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان الرياضى والمهندس محمد عبد الله رئيس منطقة كرة القدم بأسوان وفتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء ومسئولى الأندية والمراكز الرياضية المشاركة.



وفى كلمته أكد اللواء حازم عزت أن تنظيم واستضافة هذه الفعاليات الرياضية يأتى فى إطار التعاون والتكاتف المستمر بين محافظة أسوان ووزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة لتسخير القدرات والإمكانيات والوسائل المتاحة لدعم وتشجيع أبنائنا الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل فعال يعود بالنفع والإيجاب على حياتهم الشخصية ويساهم فى خدمة وطنهم الغالى مصر بالشكل المطلوب.



كما أشاد حازم عزت بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودورها المتواصل فى التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية والشبابية بمختلف مراكز المحافظة سواء فى مجال البنية الأساسية أو فى مجال الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة والمتاحة لكافة الشباب الأسوانى بمختلف المراحل العمرية والتى تهدف إلى رفع وتحسين قدراتهم وإمكانياتهم على كافة المستويات الجسدية والفكرية والثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والفنية.



وأكد أهمية هذه المنافسات التمهيدية والتى تعد فرصة مناسبة لتجمع عدد كبير من أبنائنا طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية فى ملتقى رياضى واحد يساهم فى تعزيز وتنمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة لديهم بكافة الألعاب الفردية والجماعية.



ومن جانبه أكد فتحى عبد الحافظ أن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية تستهدف الشباب والفتيات فى المرحلة السنية ما بين عامى (1997 و 2003) وتشمل المنافسة فى 11 لعبة رياضية مختلفة وهى رفع الأثقال وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة، بالإضافة إلى كرة القدم الخماسية والسلة واليد والطائرة، فضلًا عن كرة القدم والطائرة الشاطئية.



وأشار فتحى عبد الحافظ إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه المنافسات سوف يتأهلوا مباشرة إلى التصفيات النهائية لأولمبياد المناطق الحدودية على مستوى الجمهورية والتى ستقام بمدينة الغردقة فى منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة 6 محافظات وهى محافظتى شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح ، بالإضافة إلى محافظة أسوان.