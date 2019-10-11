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ثقافة

زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
حواس يكشف اسرار معبد
حواس يكشف اسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي
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علاء المنياوي
التقي عالم الاثار المصريه ووزير الاثار الاسبق، الدكتور زاهي حواس بوفد امريكي رفيع المستوى في معبد الاقصر؛ وتحدث حواس عن تاريخ معبد الاقصر وتاريخ الاكتشافات الاثريه الموجوده به واهم الاكتشافات الاثريه في الفتره الاخيره.

وأكد حواس انه انتهي من الموسيقي الخاصه بأوبرا توت عنخ امون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني".

وخلال افتتاح المتحف المصرى الكبير، ستعرض ايضا اوبرا توت عن امون في الذكري المئوية لاكتشاف مقبره توت عنخ آمون التي اكتشفها هوارد كارتر في ٤ نوفمبر ١٩٢٢.

وتحدث حواس عن الملكة حتشبسوت والمشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية،مؤكدا أن المتحف المصرى الكبير يعتبر اهم متحف في القرن الحادي والعشرين، مؤكدا أن الافتتاح سيكون علي مستوي عالمي.
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
زاهي حواس يكشف أسرار معبد الاقصر لوفد أمريكي رفيع المستوى.. صور
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