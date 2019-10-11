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منوعات

مدير مدرسة يكشف كارثة في مادة حمراء تباع للطلاب أمام المدارس في جازان

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
مادرة مخدرة أمام
مادرة مخدرة أمام المدرسة
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عزة عاطف
في آخر كل يوم دراسي يخرج الطلاب بمدينة جازان في السعودية ليقابلهم الباعة الجائلين بمادة حمراء تباع في أكياس غير معلوم ماهيتها، ويشتريها التلاميذ دون السؤال عن مصدرها أو مما تتكون.

لكن مدير إحدى المدارس الابتدائية في جازان شك في الأمر وأصابته الريبة من تلك المادة فقرر فحصها ليكتشف الكارثة، فالمادة مخلوطة بمواد أخرى مخدرة يتم استهداف الطلاب بها دون علمهم وفقًا لصحيفة عكاظ.

وقد سجل مدير المدرسة الواقعة في مقطع فيديو ونشره محذرًا أولياء الأمور من استهداف الباعة الجائلين لأولادهم بتلك المادة التي قد تدفعهم للإدمان، وذلك بعدما قامت مدرسة أبي هريرة الابتدائية بتحليل المادة الحمراء ليتضح أنها تحتوي على "الشمة السودانية".

والشامة السودانية هي مادة مخدرة من أوراق التبغ المطحونة والتي تحتوي على 28 مادة كيماوية مسرطنة، وقد تلقت الشرطة في بيش بلاغًا من المدرسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الباعة الجائلين الذين يتولون تصديرها إلى الطلاب.
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