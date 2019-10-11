Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالاشتراك مع عمرو مصطفي.. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم
طرح تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية احدث البوم من كلماته بالاشتراك مع الفنان عمرو مصطفي.

ويعد ألبوم "لعبت مع الأسد" اول تعاون بين الفنان عمرو مصطفي وتركي ال الشيخ ويتكون الألبوم من 10 أغنيات جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ ولحنه عدد من الموسيقيين العالميين.

ولقي الالبوم ردود واسعة من متابعيه عبر فيس بوك بعد بوستة الأخير قائلا "ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحدي منا لكل فناني وموزعي الوطن العربي"، لتنهال التعليقات بين "الصراحه مجهود جدا رائع ومش موجود علي الساحه الغنائيه صراحه تحيه مني لكم. البوم تحفه فنيه نتذكرها سنين" و "التوفيق يارب" و "الف مبروك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركى آل الشيخ يهدى مصر أغنية جديدة بـ صوت الهضبة ..فيديو

كلمات تركي آل الشيخ.. عمرو مصطفى يتابع اللمسات النهائية لأحدث ألبوماته بهولندا

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن ألحان أغنيته الجديدة لعبت مع الأسد

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم لعبت مع الأسد لـ عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يتعاون في ألبومه الجديد مع AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار

تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور مصر.. شاهد

ترشيحاتنا

على طريقة نجيب ساويرس.. فرج عامر يتعرض لهجوم شديد من متابعيه.. شاهد

رفضت الزواج منه فأطلق عليها الرصاص.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابنة عمه في مدرسة بقنا

ميزانية الفيلم تخطت الـ 55 مليون جنيه.. أحمد عز يكشف كواليس الممر.. شاهد

ماذا يفعل من تنزل منه قطرات بول بعد الاستنجاء؟.. البحوث يوضح

شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا