بالاشتراك مع عمرو مصطفي.. تركي آل الشيخ يطرح ألبوم "لعبت مع الأسد"

طرح تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية احدث البوم من كلماته بالاشتراك مع الفنان عمرو مصطفي.



ويعد ألبوم "لعبت مع الأسد" اول تعاون بين الفنان عمرو مصطفي وتركي ال الشيخ ويتكون الألبوم من 10 أغنيات جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ ولحنه عدد من الموسيقيين العالميين.



ولقي الالبوم ردود واسعة من متابعيه عبر فيس بوك بعد بوستة الأخير قائلا "ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحدي منا لكل فناني وموزعي الوطن العربي"، لتنهال التعليقات بين "الصراحه مجهود جدا رائع ومش موجود علي الساحه الغنائيه صراحه تحيه مني لكم. البوم تحفه فنيه نتذكرها سنين" و "التوفيق يارب" و "الف مبروك".