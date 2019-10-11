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رياضة

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن إمكانية رحيل صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مهيب عبر برنامج " اللعيب " أن الزمالك يسعى للتعاقد مع صالح جمعة خاصة في ظل كثرة أزماته مع فريق الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن صالح جمعة حصل على العديد من الفرص داخل فريق الأهلي ولكنه لم يستغلها على الرغم من امكانياته الرائعة كلاعب مميز مشددا أن صالح جمعة مصر على عدم الالتزام.

وتابع أن هناك عدة عوامل تقرب فكرة رحيل صالح جمعة لـ الزمالك أهمها وجود عبدالله جمعة شقيقه داخل الفريق بالاضافة لـ عدم رغبة النادي الاهلي في بقائه.

وأكمل أنه على الرغم من حضور صالح جمعة لـ حفل تسلم الاهلي لدرع الدوري الممتاز إلا أن هناك العديد من الأزمات بينه وبين النادي خاصة في ظل عدم التزامه خلال الفترة الأخيرة.
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