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فن

انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان و دنيا سمير غانم
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قسم الفن
شارك الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.

وجاءت التعليقات بكثير من المدح أبرزها أنتو الاتنين قمر ماشاء الله ، قمرات ربنا يسعدكم ، كيوت ما شاء الله ، ماشاء الله انتو عارفين انكو شبه بعض ولا لا ربنا يحفظكم .

ووصف بعض متابعين الاعلامى رامى رضوان إطلالتهما بأنها متشابهة .
انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة
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