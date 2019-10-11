انتو الاتنين قمر .. رامي رضوان ودنيا سمير غانم في إطلالة جديدة

شارك الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام.



وجاءت التعليقات بكثير من المدح أبرزها أنتو الاتنين قمر ماشاء الله ، قمرات ربنا يسعدكم ، كيوت ما شاء الله ، ماشاء الله انتو عارفين انكو شبه بعض ولا لا ربنا يحفظكم .



ووصف بعض متابعين الاعلامى رامى رضوان إطلالتهما بأنها متشابهة .

