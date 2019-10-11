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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل البيض التركي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد البيض التركي من أفضل الوجبات التي يمكنك تقدميها في الاجازات لأسرتك ويمكن تقديم البيض بعدة طرق مختلفة، وتبقى الطريقة الأكثر اختلافا، هي طريقة تحضير البيض التركي، وهي من أسهل الوصفات، حيث يمكن تقديمها في منزلك بأبسط المكونات، وأقل التكاليف.

وقت التحضير: على حسب كل وصفة
وقت الطبخ: 15 دقيقة

طريقة تحضير البيض التركي

مقادير عمل البيض التركي:

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم فرمًا ناعمًا)

- فلفل أخضر: 3 حبات (مفرومة)

- طماطم : 4 أكواب (مقطّعة إلى مكعبات)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- البصل الأخضر: 2 عود

- البيض: 1 حبة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير البيض التركي:

1. حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

2. أضيفي البصل والفلفل وقلبيهما.

3. ضيفي الطماطم، الثوم والبصل الأخضر واتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر.

4. ضعي الملح والفلفل الأسود.

5. إحدثي فجوة بالمزيج وأضيفي البيضة.

6. قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملًا.

7. ارفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.
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