بـ مذاق الشوى.. طريقة عمل طبق شيش طاووق فى المنزل

يعد الشيش طاووق من أشهى الأطباق والأكلات التى يمكن تحضيرها فى المنزل لأولادك وأسرتك، ونقدم لك اليوم طريقة تحضير الشيش طاووق مع الشيف نجلاء الشرشابى.
مقادير عمل الشيش طاووق:
- أوراك فراخ مخلية
- ملح
- فلفل
- بصل بودر
- ثوم بودر
- بابريكا
- شطة
- عصير ليمون
- زبادى
- بصل
- فلفل رومى
- زيت
- صلصة طماطم
طريقة تحضير الشيش طاووق خطوة بـ خطوة:
- تتبل أوراك الفراخ بالملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والشطة
- يضاف الزبادى وعصير الليمون والصلصة
- نضعها فى الثلاجة لمدة 3 ساعات
- نضع الشيش فى الأسياخ الخشب ونضيف الفلفل والبصل
- تشوح بملعقة زيت على النار ثم تغطى بورق ألمونيوم
- توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة
مقادير عمل الشيش طاووق:
- أوراك فراخ مخلية
- ملح
- فلفل
- بصل بودر
- ثوم بودر
- بابريكا
- شطة
- عصير ليمون
- زبادى
- بصل
- فلفل رومى
- زيت
- صلصة طماطم
طريقة تحضير الشيش طاووق خطوة بـ خطوة:
- تتبل أوراك الفراخ بالملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والشطة
- يضاف الزبادى وعصير الليمون والصلصة
- نضعها فى الثلاجة لمدة 3 ساعات
- نضع الشيش فى الأسياخ الخشب ونضيف الفلفل والبصل
- تشوح بملعقة زيت على النار ثم تغطى بورق ألمونيوم
- توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنة مع البطاطس المحمرة