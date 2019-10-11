180 صوتا .. مصطفى السعيد نقيبا لأطباء بورسعيد

اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار هشام أبو النور، اليوم الجمعة، نتيجة فرز أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار نقيب أطباء المحافظة .



وأكدت اللجنة فوز الدكتور مصطفى السعيد، بمقعد نقيب أطباء بورسعيد، بحصوله على 180 صوتا، مقابل 113 صوتا لمنافسه الدكتور أبو المعاطي شريف، و29 صوتا للدكتور محسن محفوظ.



بلغ إجمالي أصوات الناخبين 324 صوتا، منهم 322 صوتا صحيحا، وصوتين باطلين.



تنافس في الانتخابات على مقاعد النقابة الفرعية ببورسعيد 14 مرشحا في ظل إشراف قضائي، منهم 3 مرشحين تنافسوا على مقعد النقيب، و8 مرشحين تنافسوا على مقعدين بعضوية مجلس النقابة الفرعية للعضوية أكثر من 15 عاما (فوق السن)، كما تنافس على مقعدي العضوية أقل من 15 عاما (تحت السن) 3 مرشحين.



كانت عملية التصويت لانتخابات نقابة الأطباء بمحافظة بورسعيد شهدت إقبالا محدودا على مدار اليوم منذ فتح باب التصويت وحتى قرب إغلاق الباب استعداد لفرز الأصوات لإعلان مجلس نقابة بورسعيد الفرعية ونتائج التصويت للنقابة العامة.



لم تتجاوز أعداد الحاضرين ٣٢٤ طبيبا من إجمالى 1900 طبيب مقيدين بالجمعية العمومية لنقابة بورسعيد الفرعية.



وسادت أجواء عمليات التصويت جو من المحبة و الالفة بين كافة الاعضاء حتى المرشحين لمقعد نقيب بورسعيد خلفا للدكتور حسن الاسناوى النقيب السابق الذى استوفى مدته القانونية كرئيس للمجلس لدورتين متتاليتين.



وتصدر المشهد بين الحضور الدكتور حلمى العفنى استشارى الأنف والأذن والحنجرة ووكيل الوزارة السابق والدكتور عادل تعيلب وكيل الوزارة السابق و المسئول الحالى عن منظومة التأمين الصحى الشامل.

