نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور

تهدف نيسان لمنافسة كل من HSV سوبركات وتويوتا هايلكس راجيد X وفورد رينجر رابتور مع نافارا ا N-Trek واريور الجديدة، المخصصة للسوق الأسترالي والنيوزيلندي، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر ديسمبر مع الإعلان عن أسعارها قريبًا، وقد قامت نيسان بتطويرها جنبًا إلى جنب مع خبراء تطوير منتجات السيارات والهندسة من بريمكار.





ومقارنة بالنسخة القياسية، تضيف N-Trek واريور قطع تعليق جديدة ما تكسبها ليونة على الطريق، وهي مدعومة بخوانق ذات فتحات داخلية أكبر، إلى جانب إطارات كوبر 275/70 AT3 الجديدة لجميع التضاريس والتي تلتف حول جنوط فريدة مقاس 17 بوصة، وهي أصغر من 18 بوصة القياسية، وترتفع البيك آب بفضل التعديلات عن الأرض بزيادة قدرها 40 مم.





ولتمييز نفسها عن الموديلات الأخرى، تأتي نافارا الجديدة مع مصدات معاد تصميمها، وإضافات بلاستيكية فريدة، وحماية داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وشريط إضاءة LED مقاس 18.5 بوصة، وعجلة احتياطية كاملة الحجم، كما تحصل على لمسات برتقالية داكنة حول مصابيح الضباب وأغطية المرايا الجانبية، وشارات على الأجزاء السفلية من الأبواب والباب الخلفي.





وفي الداخل، أعطت نيسان شاحنتها قطع بلاستيكية فريدة من نوعها، وشارات ‘N-Trek Warrior’، وحصائر أرضية بلمسات برتقالية، كما تتضمن نظام ترفيهي قياس 8 بوصات يدعم كل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومقاعد أمامية مسخنة وتنجيد من الجلود، أما بالنسبة للقوة، فتستمدها الشاحنة من محرك تيربو سعة 2.3 لتر يولد قوة 190 حصانا و450 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بسبع سرعات، أما بالنسبة للوزن التي يمكنها سحبه، فلم يتغير حيث يصل إلى 3,500 كجم.