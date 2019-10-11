انتخابات الأطباء.. تقدم أحمد رؤوف بـ 79 صوتا في لجان الأقصر

بدأ فرز أصوات الانتخابات التجديد النصفي للأطباء، وأعلنت المؤشرات الأولية للجان الفرز للنقابة الفرعية بالأقصر، بتقدم الدكتور أحمد رؤوف علي منصب النقيب 79 صوتا، أسامة عبد الحي وكيل النقابة الحالي 33 صوتا، والدكتور حسين خير النقيب الحالي ب 74 صوتا، والدكتور صلاح سلام 25 صوتا، والدكتور جمال شعبان 15 صوتا، والدكتور محمد نصر نقيب الجيزه الحالي 2 صوت.



وكلا من الدكتور:-



أبو المجد الهواري 6



وأحمد رؤوف 25،



احمد شوشه 3،



امينه ابراهيم صفر،



صلاح سلام 25،



علي كامل صفر،



محسن عماد الدين صفر،



محمد سلامه 8،



محمد شوكت 1،



محمود عبد العاطي 4،



معتصم الشريف صفر،





هشام فتحي 1.



واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.