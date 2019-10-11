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أخبار العالم

تركيا: سنرد على أي عقوبات أمريكية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:48 م
وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية التركية
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رويترز
قالت وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة إن تركيا سترد على أي خطوات تتخذ ضد جهودها لمحاربة "الإرهاب" وذلك في تعليقها على احتمال تعرضها لعقوبات أمريكية بعدما بدأت عملية عسكرية في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان "تركيا في حرب مع منظمات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومي...لا يجب أن يشك أحد في أننا سنرد...على أي خطوات تتخذ ضد ذلك".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة عقوبات جديدة "كبيرة للغاية" تستهدف تركيا بعد أن شنت العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
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