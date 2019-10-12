اخبار البرلمان.. 15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا بـ قانون الايجار القديم.. وتعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور



أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال لوزير المالية والبترول، للمطالبة بخفض سعر البترول في الموازنة بواقع 8 دولارات، ليكون بـ 60 دولارا بدلًا من 68 .



بعد تراجع الدولار .. طلب إحاطة للحكومة لمراجعة أسعار الكهرباء أسوة بالمحروقات أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بسؤال لوزير المالية والبترول، للمطالبة بخفض سعر البترول في الموازنة بواقع 8 دولارات، ليكون بـ 60 دولارا بدلًا من 68 .



أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجها لوزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك لمراجعة تكلفة أسعار الكهرباء بعد مرور الربع الأول من موازنة 2019/2020.



لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدعو لمعاقبة أردوغان دوليا أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجها لوزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك لمراجعة تكلفة أسعار الكهرباء بعد مرور الربع الأول من موازنة 2019/2020.



أدان أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا، والذى يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.



15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة



بدأ مجلس النواب في إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم الذي يثير الجدل دائما، وذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية ، إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية.



بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة أدان أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا، والذى يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.بدأ مجلس النواب في إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم الذي يثير الجدل دائما، وذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية ، إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية.



بدأ دور الانعقاد الخامس بجلسات ساخنة بسبب غضب النواب من أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، واتضح ذلك من أول أسبوع حيث كشر البرلمان عن أنيابه من خلال تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذي أنتقد فيها التباطؤ الكبير الذي يظهر على أداء عمل بعض الوزارات.



بعد تجريم الشيشة دون تصريح .. مشروع قانون يمنع تقديمها لهذه الفئات بدأ دور الانعقاد الخامس بجلسات ساخنة بسبب غضب النواب من أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، واتضح ذلك من أول أسبوع حيث كشر البرلمان عن أنيابه من خلال تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذي أنتقد فيها التباطؤ الكبير الذي يظهر على أداء عمل بعض الوزارات.



قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.



بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. عامر: العيون الساهرة أحبطت 5 آلاف عملية تهريب خلال شهرين



قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن عيون وزارة الداخلية الساهرة نجحت فى إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.

قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب إن عيون وزارة الداخلية الساهرة نجحت فى إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.

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