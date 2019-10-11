15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

بدأ مجلس النواب في إجراءات مناقشة قانون الإيجار القديم الذي يثير الجدل دائما، وذلك بعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية ، إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية.





وأكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان في تصريحات سابقة أن قانون الإيجار القديم عندما يصدر سوف يحقق العدل والإتزان والمساواة في الحقوق بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنه لن يكون هناك انحياز في هذا القانون لطرف على حساب طرف.





يشار إلى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، تم تأجيله، بنهاية دور الانعقاد الرابع ولكن نظرا لأهمية القانون واصل النواب تقديم العديد من المقترحات لحل الإشكاليات في هذا القانون المثير للجدل نستعرضها في التقرير التالي :-









* يسري على كل الوحدات





النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أعلن عن إعداده مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، للغرض السكني وغير السكني، في توجه آخر غير الذي يذهب إليه البرلمان وأحال البرلمان مشروع القانون للجنة مشتركة.





وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.





ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.





وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.





ووضع مقترح تعديل قانون الإيجار القديم للنائب العليمي نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.





* مضاعفة القيمة الإيجارية





لم يكن مقترح النائب عبد المنعم العليمي هو الوحيد الذي طُرح عقب تأجيل القانون، فقد أعلن النائب خالد حنفي، نظيره باللجنة، عن تقدمه بمقترح حيث طالب في مقترحه بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم تتضمن مضاعفة الأجرة بحسب المنطقة التي توجد بها الشقة، وتصل إلى 3 أضعاف الأجرة الحالية، ثم تزداد بعد ذلك من 10 إلى 15%، بشكل سنوي ولمدة 15 عامًا، ثم تحرر العلاقة الإيجارية وهذا فيما يتعلق بالوحدات السكنية.





وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في ما يتعلق بالوحدات غير السكنية، فيكون هناك 10 سنوات فقط كفترة انتقالية، ومضاعفة القيمة الإيجارية من 10: 15 %.





وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه سيتقدم بهذه المقترحات أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.





وشمل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، مجموعة من الأسباب التي بموجبها يحق للمالك طرد المستأجر، وهي: الهلاك الجزئي أو الكلي للعقار، تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين تنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون الموافقة كتابة من جانب المالك، استخدام العين في نشاط مقلق للراحة ومضر بالصحة ويضر بسلامة العقار، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسباب كان قد صدر بها حكم من قبل.





ونص مقترح النائب خالد حنفي، على أن تكون الزيادة بالضعف في قيمة الإيجار سنويًا، على أن يكون المخاطبون بالقانون هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما يخص الوحدات غير السكنية فقط بـ قانون الإيجار القديم.



