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رياضة

نجم الزمالك السابق: من الصعب العودة للنادي في الوقت الحالي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:39 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
استبعد أحمد رمزي نجم الزمالك السابق، عودته للعمل في القلعة البيضاء مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الزمالك في دمي ولم أتخيل نفسي بعيدًا عنه في العمل الرياضي، لكن حتى أعود للنادي لابد أن تكون هناك استقلالية تامة لفريق الكرة، لدي أسلوب عمل خاص، وأرى أن تحقيقه سيكون صعبًا في الوقت الحالي".

وواصل: "عندما أتحدث فأنا أخاطب نصف مصر وهم جمهور الزمالك، وأرفض أن أخونهم بالموافقة على العمل في ظروف لا تناسبني".
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