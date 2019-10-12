بعد اعتذار منى زكى.. تفاصيل النسخة العربية من حكاية لعبة 4

نشرت صفحة ديزنى بالعربى على موقع فيس بوك تفاصيل النسخة العربية لأحدث أفلام ديزني وبيكسار "حكاية لعبة ٤" في متاجر iTunes العربية، الى ذلك الوقت دعونا نلقي نظرة قريبة على الجنود الذين وضعوا أصواتهم على الشخصيات في نسختنا العربية



طارق إسماعيل في دور وودي:

بعد إعتذار النجم الكبير يحيى الفخراني عن أداء شخصية المأمور وودي في الجزء الثالث قبل عدة سنوات قررت ديزني وقتها أن تستعين بالممثل المصري القدير طارق اسماعيل ليكمل الطريق ويقدم وودي بطريقته.



ضياء عبد الخالق في دور باز يطير:

يعود نجم الأدوار الشريرة ضياء عبد الخالق ليكمل دور باز يطير في الجزء الرابع، وقد سبق وأن شارك ضياء بعدد من الأدوار المميزة مع ديزني، مثل دور الشرير شان يو من فيلم ”مولان“ وذو القرنين من فيلم ”المرجل الأسود“.



نهى فكري في دور بو بيب:

بعد إعتذار النجمة منى زكي عن إكمال دور بو بيب إستعانت ديزني بالفنانة والمغنية الموهوبة نهى فكري لتكمل الشخصية في الجزء الرابع، ونهى هي ابنة ديزني، فقد بدأت مشوارها مع ديزني منذ أكثر من ١٥ عامًا من خلال فيلم ”مزرعة في خطر“ وسلسلة أفلام ”ويني الدبدوب“ حيث اقتصرت أغلب مشاركاتها على الغناء فقط.



كريم الحسيني في دور فوركي:

يعود نجم الطفولة والذي شارك في بدايات أعمال ديزني المدبلجة وهو طفل من خلال دور سمبا بفيلم ”الأسد الملك“ ليقدم لنا الصوت العربي لشخصية فوركي.



خلود عمر في دور جابي جابي:

بعد أن جسدت بصوتها صوت الأميرة إلينا من مسلسل ”إلينا من آفالور“ تعود الفنانة الشابة خلود عمر لتقدم صوت اللعبة المخيفة جابي جابي.



هشام الشاذلي في دور ديوك كابوم:

ليس غريبًا أن يقع خيار ديزني على أشهر مذيع على قناة MBC أكشن والذي تميز بتقديم برنامج Top 20 Funniest ليقوم بأداء صوت نجم الألعاب الخطرة ديوك كابوم!