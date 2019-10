بشعر أشقر.. منة شلبي تخطف قلوب متابعيها بإطلالة غير متوقعة

ظهرت الفنانة منة شلبي في احد صالونات تصفيف الشعر، وقد قامت بتغير شامل للون شعرها، وهو ما ابهر متابعيها وجعلهم يعبرون عن حبهم للوك الجديد عبر التعليقات على الإنستجرام.



وظهرت منة شلبي ببادي باللون الأبيض، على بنطال هاي ويست باللون الأزرق الفاتح، وهو ما ابرز من رشاقتها، وانوثتها بشكل كبير.



فيما تركت منة شلبي شعرها منسدلا عبر اكتافها، حيث قامت بتغير لون شعرها إلى اللون الأشقر، ولم تتكلف منة شلبي في وضع المكياج، حيث ظهرت بدون وضع المكياج، مما ابرز من رقة ملامحها.



وكملت منة شلبي بارتداء عقد انيق مصنوع من الخشب، مع اسورة كبيرة باللون الذهبي، وهو ما اكمل وأبرز من إطلالتها، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..































ما رأيك في "لوك" منة شلبي الجديد بالشعر الأصفر #عرب_وود @mennagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv) on Oct 11, 2019 at 10:24am PDT