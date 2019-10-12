أرخص سيارة SUV في مصر

بشكل رياضي وانسيابي تأتي السيارة سينوفا senova x25 بتصميم خارجى جعل شركة سينوفا تطلق عليها أ س يو في بمحرك 1500 سى سى 4 سلندر لتعطى الموتور قوة 116 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات.





سينوفا suv x25

suv cars

تأتى الفرامل فى ( senova x25 ) ABS ونظام التوزيع الإلكتروني EBD وتحتوى أيضا على كثير من الكماليات والتي تساهم في ارتفاع مبيعات السيارة بشكل ملحوظ فتأتي مزودة ب “تكيف- باور سنتر _غطاء الموتور _ وجود إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية لكى تعطيك مساحة تخزين اكبر _شاشة تاتش 7بوصات _طارة مالتى _دفع السيارة دفع امامى _فتحة سقف _عجلة القيادة مصنوعة من الجلد أماكن تخزين فى الابواب الامامية _اماكن تخزين فى الابواب الخلفية _كاميرا خلفية _جنوط اسبور مقاس16 بوصة _بلوتوث _وصلة AUX ,USB _ زجاج كهرباء مع امكانيه التحكم به بلمسة واحدة _درج تخزين امامى _شنطة تخزين بسعة 350لترا _التحكم عن بعد فى فتح وغلق الابواب ”





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