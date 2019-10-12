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سيارات

أرخص سيارة SUV في مصر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
سعر و مواصفات سينوفا
سعر و مواصفات سينوفا
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اشرف عطية
بشكل رياضي وانسيابي تأتي السيارة سينوفا senova x25 بتصميم خارجى جعل شركة سينوفا تطلق عليها أس يو في بمحرك 1500 سى سى 4 سلندر لتعطى الموتور قوة 116 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات.

سينوفا suv x25
suv cars
تأتى الفرامل فى ( senova x25 ) ABS ونظام التوزيع الإلكتروني EBD وتحتوى أيضا على كثير من الكماليات والتي تساهم في ارتفاع مبيعات السيارة بشكل ملحوظ فتأتي مزودة ب “تكيف- باور سنتر _غطاء الموتور _ وجود إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية لكى تعطيك مساحة تخزين اكبر _شاشة تاتش 7بوصات _طارة مالتى _دفع السيارة دفع امامى _فتحة سقف _عجلة القيادة مصنوعة من الجلد أماكن تخزين فى الابواب الامامية _اماكن تخزين فى الابواب الخلفية _كاميرا خلفية _جنوط اسبور مقاس16 بوصة _بلوتوث _وصلة AUX ,USB _ زجاج كهرباء مع امكانيه التحكم به بلمسة واحدة _درج تخزين امامى _شنطة تخزين بسعة 350لترا _التحكم عن بعد فى فتح وغلق الابواب ”

أرخص suv 
ارخص suv في مصر
اما عن سعر senova x25 فتبدأ من 219,900 جنيه حتي 234,900 جنيه لأعلى فئة مما يجعلها أرخص سيارة اس يو في في مصر او كما تطلق عليها الشركة الأم سينوفا suv x25.
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