Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قلبك حاسس ياحبيبى.. ايمي طلعت زكريا: عن نصيحة والدها قبل وفاته ب 4 ايام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها من طفولتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة "عيد ميلادى كمان كام يوم وعد عليا عمرى ما هحتفل بيه من بعد ماكنت بتحتفل معايا بى كل سنه لغايه السنه اللى فاتت انت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ما تموت ب ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا اغلى الناس مفيش بعدك يابابا ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" عيد ميلادك هيكون احلى في الجنه " و"ربنا يرحمه وتشوفيه ف رؤيا وتطمني عليه هو حاسس بيكي ادعيله كتير وكلنا بندعيله واكيد ربنا بيحبه عشان خلي كل الناس دي تحبه ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويجعل الجنه داره ومثواه".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

عزاء طلعت زكريا.. محمد هنيدي ونجوم مسرح مصر يصلون إلى الحامدية الشاذلية

سمير غانم وهاني مهنا في عزاء طلعت زكريا بالحامدية الشاذلية.. صور

مرتضى منصور يصل عزاء طلعت زكريا

أحمد آدم وتامر عبد المنعم يشاركان فى عزاء طلعت زكريا.. صور

إيمي طلعت زكريا بعد عزاء والدها: ليلتك كانت حلوة يا حبيبي ربنا يرحمك

ترشيحاتنا

لوك جديد للفنانة منة شلبي يلفت الأنظار.. فيديو

خليفة الإرهاب..عمرو أديب يشن هجوما على أردوغان.. شاهد

عمرو الجنايني: أنا مصري قبل أن أكون زملكاويا.. فيديو

حكم صلاة المرأة بـ البيجاما .. الإفتاء توضح.. فيديو

انتخابات الاطباء… اكتساح لحسين خيري في ٩ محافظات ..وعبد الحي يلاحقه

اسألوا حازم إمام .. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد