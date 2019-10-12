قلبك حاسس ياحبيبى.. ايمي طلعت زكريا: عن نصيحة والدها قبل وفاته ب 4 ايام

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها من طفولتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة قائلة "عيد ميلادى كمان كام يوم وعد عليا عمرى ما هحتفل بيه من بعد ماكنت بتحتفل معايا بى كل سنه لغايه السنه اللى فاتت انت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ما تموت ب ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا اغلى الناس مفيش بعدك يابابا ".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" عيد ميلادك هيكون احلى في الجنه " و"ربنا يرحمه وتشوفيه ف رؤيا وتطمني عليه هو حاسس بيكي ادعيله كتير وكلنا بندعيله واكيد ربنا بيحبه عشان خلي كل الناس دي تحبه ربنا يصبر قلبك حبيبتي ويجعل الجنه داره ومثواه".



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى