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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية التركية في سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:23 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رامى المهدى
قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على التواصل الوثيق بشأن حملة تركيا في شمال سوريا.

وذكر موقع سكاي نيوز، أن ماكرون شدد على الحاجة لمحاولة إنهاء الهجوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة.

وقال قصر الإليزيه في بيان: "ستنسق فرنسا والولايات المتحدة عن كثب في الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأميركية "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة (التي تطالب تركيا بإنشائها) وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أميركية".

وقال البيان إن "القوات الأميركية لم تنسحب من عين العرب بعد عملية إطلاق النيران التركية"، داعيا الجانب التركي إلى "تفادي أعمال يمكن أن تؤدي لعمل دفاعي فورا".

وأردف البيان "لا إصابات بين الجنود الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ما تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أميركية فيها".
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