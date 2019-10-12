بعد أحتضنها لمحمد صلاح.. اكتشف اسرار جمال أليساندرا أمبروسيو

تصدرت عارضة الأزياء البرازيلية " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ،فتصبح تريند جوجل ،فما سر جمالها الذى جعل ملايين يتابعوها على صفحتها الشخصية لمواقع الصور والفيدوهات انستجرام .



أكدت عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو " ،البالغة من العمر 37 عاما ،من خلال تصريحات خاصة لوسائل الأعلام ،أن هناك عدد من الأسرار جعلها تتمتع بجمال جذاب ومميز .



أسرار جمال أليساندرا أمبروسيو :



تحافظ أليساندرا على شباب يجعلها تبدو أصغر سنا ،وبشرة مشدودة خالية من التجاعيد ،وذلك بالرغم من تقدم سنها ،وهى تعمل جاهدة للحفاظ على نضارة بشرتها التي تجعلها متألقة دائما ،وذلك باستعمال أقنعة الوجة المغذية والطبيعية ،التي تعشقها سواء للبشرة أو للشعر ،مأكدة ذلك مرارا وتكرارا عبر وسائل الأعلام .





تحاول "أليساندرا" الأبتعاد بقدر المستطاع عن التوتر والحزن ،لأن التوتر السبب الرئيسي فى الشيخوخة المبكرة ،كما أنها تلتزم دائما بإتباع نظام غذائى صحي ،كما أنها لا تفضل وضع المكياج يوميا ،ولكنها تحرص دائما على وضع كريم الوقاية للشمس لمحاربة ظهور التجاعيد وبقع الوجة الداكنة ،والخطوط الرفيعة فى البشرة ،التي تجعل الفتاة تبدو أكبر سنا ،فواقى الشمس يحميها من جميع هذه الأضرار .