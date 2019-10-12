الأمم المتحدة: 100 ألف نازح فروا من الهجوم التركي على شمال سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم / السبت / نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي.



وقال دوجاريك - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -" أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم ".



وأضاف أن " العملية التركية يجب أن تتقيد بالقانون الدولي"، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.



وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية يوم الأربعاء الماضي.